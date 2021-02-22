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22.02.2021 - 16:00 | | DHA

Son dakika... Bakan Koca açıkladı! 1811 kişi...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aralık 2015 ile Eylül 2020 arasında sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan 1811 kişiye hapis cezası verildiğini belirtti.

Son dakika... Bakan Koca açıkladı! 1811 kişi...

Bakan Koca: Sağlık çalışanına şiddetten 1811 kişi hapis cezası aldı

Sağlık Bakanı Koca, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesini yanıtladı. Gürer, son 5 yılda hastanelerde sağlık çalışanlarına yönelik meydana gelen şiddet olaylarının sayısı, bunun sonucunda ölen ve yaralanan sağlık çalışanı sayısı, saldırıların önlenmesi adına yapılan çalışmalar, tutuklananların sayısı ve aldıkları cezaları sordu. Önergeye yanıt veren Bakan Koca, "Aralık 2015- Eylül 2020 tarihleri arasında sağlık kurum ve kuruluşlarında, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet nedeni ile yapılan 'Beyaz Kod' başvurularının 18 bin 358'inin soruşturması devam etmekte olup, yargılaması sonuçlanan dosyalarda 3 bin 64 adli para cezası, 1811 kişiye hapis cezası verilmiştir" dedi.

Bakan Koca, ayrıca sağlık kuruluşlarında güvenlik tedbirlerinin arttırılmasıyla ilgili, çalışan güvenliği birimlerinin kurulması, hizmet sunumun iyileştirilmesi, fizik yapıların nitelikli hale getirilmesi, 'Beyaz Kod' birimlerinin kurulması, eğitim ve farkındalık oluşturulması gibi birçok önleyici tedbir alındığını belirtti. Bakan Koca, hukuki düzenlemelerle ilgili de, "Yapılan düzenlemelerle, sağlık çalışanına karşı işlenen suçların soruşturma aşamasının etkinliğinin arttırılması, sağlık çalışanlarına karşı suç işlenmesinde caydırıcılık sağlanması, sağlık çalışanı açısından alınan koruyucu tedbirler ile mağduriyetlerinin önlenmesi amaçlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'döviz rezervi' açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Şu anda 'Merkez Bankası'nın döviz rezervi sıfırlandı' diyorlar, göreve geldiğimizde 27,5 milyar dolar döviz rezervi vardı, şimdi 95 milyar dolar döviz rezervimiz var." dedi.
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