07.11.2020 - 11:28 | | AA
Son dakika! Bakan Kurum'dan İzmir'deki okullarla ilgili açıklama
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "857 okulda hasar tespiti yapıldı. 5 okul ağır, 18'i orta hasarlı. Bu okullardaki öğrenciler mahalledeki en yakın okula transfer edilecek" dedi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un açıklamaları şöyle:
(İzmir'de) Bugün itibarıyla 61 bin 735 binada, 348 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışması tamamlanmıştır. 857 okulda hasar tespiti yapıldı. 5 okul ağır, 18'i orta hasarlı. Bu okullardaki öğrenciler mahalledeki en yakın okula transfer edilecek.
Tespiti yapılan ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık bina sayısı 309'a, 4 bin 425 bağımsız bölüme ulaştı.
5 bin civarında orta hasarlı bina var. Ev sahiplerine 5 bin lira, kiracılarımıza 2 bin 500 lira taşınma ve kira yardımını bugün başlatıyoruz.
15 yaşındaki Günay Özışık'ın kurtarılma anı 'yılan kamera' ile görüntülendiİZMİR'i vuran depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 10 saat sonra çıkarılan 15 yaşındaki Günay Özışık'ın kurtarılma anının, Manisa İtfaiye ekipleri tarafından yılan kamera ile saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı. Yılan kamera aracılığı ile 7'nci kattan, Günay'ın bulunduğu 4'üncü kata ulaşan ekipler, Günay ile uzun süre sohbet edip, bilincinin açık kalmasını sağlayıp, moral vererek motivasyonunu yüksek tutmaya çalıştıkları öğrenildi.