Son dakika! Bakan Kurum'dan İzmir'deki okullarla ilgili açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un açıklamaları şöyle:

(İzmir'de) Bugün itibarıyla 61 bin 735 binada, 348 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışması tamamlanmıştır. 857 okulda hasar tespiti yapıldı. 5 okul ağır, 18'i orta hasarlı. Bu okullardaki öğrenciler mahalledeki en yakın okula transfer edilecek.

Tespiti yapılan ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık bina sayısı 309'a, 4 bin 425 bağımsız bölüme ulaştı.

5 bin civarında orta hasarlı bina var. Ev sahiplerine 5 bin lira, kiracılarımıza 2 bin 500 lira taşınma ve kira yardımını bugün başlatıyoruz.