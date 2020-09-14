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14.09.2020 - 11:19 | | İHA

Son dakika... Bakan Soylu rakamları paylaşıp açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu Açılış Töreni'ne katıldı. Soylu, törende konuşma yaptı.

Son dakika... Bakan Soylu rakamları paylaşıp açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Virüs salgını da bize gösterdi ki; standartlarına kavuşmak istediğimiz Avrupa ve ABD'nin sağlık sistemi, bizden kesinlikle daha iyi değil" dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Bu yıl sadece 35 kişi dağa çıktı. Terör örgütünün bütün psikolojisini çökerttik. Bir bilanço vereyim: 2014-2019 döneminde uzaklaştırılan belediye başkanlarından 94 kişiden 63'ü hakkında ilk derece mahkemelerinin verdiği ceza, toplam 628 yıl 908 ay 323 gün... Bunların bir üst derece mahkemelerde kesinleşen cezaları ise toplam 126 yıl, 230 ay ve 62 gündür

Şu HDP'de aklı başında olan bir tek kişi yok mu yahu, tek bir kişi?

2018 yılında 771’i kanuna aykırı olmak üzere toplam 46 bin 389, 2019’da 846’si kanuna aykırı olmak üzere 51 bin 525; 2020’de 9 Eylül itibariyle 368’i kanuna aykırı olan 21 bin 841 toplumsal eylem ve etkinlik gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Bahşiş için ölümle burun buruna geldilerİstanbul’da E-5 Otoyolunda bahşiş alabilmek için iki çocuk kendilerini, yoldan geçen gelin arabalarının önüne attı. Zaman zaman ölüm ile karşı karşıya kalan ve polislerin uyarılarına rağmen devam eden çocukların, o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
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