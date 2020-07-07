Son dakika... Bakan Soylu terör örgütünün çaresizliğini bu sözlerle anlattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son dakika açıklamalarda bulundu. Terör örgütünün çaresizliğini anlatan Bakan Soylu, 'PKK bugün korkusundan telsizle bile konuşamıyor. Örgütü çökertiyoruz. Hem fiili olarak hem psikolojik olarak' ifadelerine yer verdi.