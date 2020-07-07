07.07.2020 - 10:41 | | DHA
Son dakika... Bakan Soylu terör örgütünün çaresizliğini bu sözlerle anlattı
Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamasında, 'PKK bugün korkusundan telsizle bile konuşamıyor. Örgütü çökertiyoruz. Hem fiili olarak hem psikolojik olarak' dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son dakika açıklamalarda bulundu. Terör örgütünün çaresizliğini anlatan Bakan Soylu, 'PKK bugün korkusundan telsizle bile konuşamıyor. Örgütü çökertiyoruz. Hem fiili olarak hem psikolojik olarak' ifadelerine yer verdi.
Kıyma ve kırmızı et alırken bunlara mutlaka dikkat edinGıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, yüzde yüz dana eti adı altında satılan kıyma ve sucuk gibi ürünlere merdiven altı üreticiler tarafından sakatat ve kanatlı hayvan eti karıştırıldığını, kırmızı ette ise tartıda ağır basması için şırıngayla su enjekte edildiğini belirterek, yapılan hilelere karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.