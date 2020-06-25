25.06.2020 - 17:16 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Bakan Soylu'dan Eren Bülbül paylaşımı
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan son dakika şehit Eren Bülbül paylaşımı geldi. Trabzon'da 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit edilen Eren Bülbül ile ilgili Bakan Soylu, 'Bu ülkenin Eren'lerinin, Bedirhan Bebek'lerinin canına kast edenlere karşı mücadelemiz, son nefesimize kadar devam edecek...' dedi.
İçişleri Bakanı Soylu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
Eren, heybesinde biriktirdiği iyiliklerle, hainlerin kurşunuyla ayrıldı aramızdan...
Bu ülkenin Eren'lerinin, Bedirhan Bebek'lerinin canına kast edenlere karşı mücadelemiz, son nefesimize kadar devam edecek...
Eren Bülbül, Trabzon'da, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit edildi. Türkiye o gün yasa boğulurken Eren'in 24 Haziran günü attığı 'Biri de çıkıp demiyor ki: Eren iyi ki varsın' paylaşım yeniden gündeme geldi.
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