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25.06.2020 - 17:16 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Bakan Soylu'dan Eren Bülbül paylaşımı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan son dakika şehit Eren Bülbül paylaşımı geldi. Trabzon'da 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit edilen Eren Bülbül ile ilgili Bakan Soylu, 'Bu ülkenin Eren'lerinin, Bedirhan Bebek'lerinin canına kast edenlere karşı mücadelemiz, son nefesimize kadar devam edecek...' dedi.

Son dakika... Bakan Soylu'dan Eren Bülbül paylaşımı

İçişleri Bakanı Soylu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Eren, heybesinde biriktirdiği iyiliklerle, hainlerin kurşunuyla ayrıldı aramızdan...

Bu ülkenin Eren'lerinin, Bedirhan Bebek'lerinin canına kast edenlere karşı mücadelemiz, son nefesimize kadar devam edecek...

Son dakika... Bakan Soyludan Eren Bülbül paylaşımı

Eren Bülbül, Trabzon'da, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit edildi. Türkiye o gün yasa boğulurken Eren'in 24 Haziran günü attığı 'Biri de çıkıp demiyor ki: Eren iyi ki varsın' paylaşım yeniden gündeme geldi.

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Eren Bülbül'ün yaptığı paylaşımın üzerinden 3 yıl geçti
Son anda fark etti! Kendini dışarıya zor attı…Bolu'da, 4 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangına uykuda yakalanan Yağmur Ş. ve kardeşi Erkan Ş., uyanıp, kendi imkanlarıyla daireden çıkarak kurtuldu.Bolu’da 4 katlı apartmanın son katında çıkan yangın sırasında evde uyuyan 15 yaşındaki Yağmur Ş., dumanları fark ederek son anda kurtuldu. İtfaiye ekiplerinin güçlükle söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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