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20.06.2020 - 14:08 |

Son dakika: Berat Albayrak'tan Dünya Mülteciler Günü mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dünya Mülteciler Günü'ne ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti, daima mazlumun, muhtacın, sığınmacının yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir." dedi.

 Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tüm dünya sığınmacılardan yüz çevirse de biz vazgeçmeyiz. Sınır kapılarında yardıma muhtaç mültecileri aç ve açıkta bırakanlar, mazlumların ahını alır. Türkiye Cumhuriyeti, daima mazlumun, muhtacın, sığınmacının yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir."

Son dakika: Berat Albayraktan Dünya Mülteciler Günü mesajı

Bakan Berat Albayrak'tan Dünya Mülteciler Günü paylaşımıSon Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dünya Mülteciler Günü'ne ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti, daima mazlumun, muhtacın, sığınmacının yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir." dedi.
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