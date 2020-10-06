Son dakika... Biri kırmızı listede 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman yolu, "Son bir ayda kırmızı listeden 4, mavi listeden 1, turuncu liseteden 5, gri listeden 5 olmak üzere toplam 15 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. Yıl toplamı 87 ve bunun 15'i son bir ayda etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.

Soylu, PKK/KCK şehir yapılanması soruşturması kapsamında haklarında gözaltı karar verilen 105 şüpheliden 89'unun yakalandığını bildirdi.

Soylu, son bir ayda 15, yılbaşından bugüne kadar ise 87 sözde üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yılbaşından bugüne kadar 187 kişi dağdan indi. Bunların 15'i kendiliğinden, 172'si ise ikna yöntemiyle teslim oldu.