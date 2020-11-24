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24.11.2020 - 16:05 |

Son dakika... Bülent Arınç'ın istifası sonrası İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

Son dakika haberlere göre, Bülent Arınç'ın YİK Üyeliği'nden istifa ettiğini açıklamasının ardından İletişim Başkanlığı'ndan son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada, Arınç'ın ayrılma talebinin kabul edildiği belirtildi.

Son dakika... Bülent Arınç'ın istifası sonrası İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Sayın Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinden ayrılmayı talep etmiş, sayın Arınç'ın talebi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Son dakika... Bülent Arınçın istifası sonrası İletişim Başkanlığından açıklama

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