Son dakika... Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildi

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada "21.07.2020 tarihinde MHP üyeliğinden kesin çıkarma talebi ile tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilen Ordu ili Altınordu ilçesi üyesi ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında, MHP Merkez Disiplin Kurulu'nun 30.07.2020 tarihinde yaptığı toplantı sonucu alınan karar ile MHP Tüzüğü'nün 78'inci maddesinin 'Kesin Çıkarma Cezasını Gerektiren Haller Başlıklı' 4'üncü Bendinin (c), (e) ve (i) fıkrası hükümleri uyarınca parti üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Enginyurt, basında çıkan açıklamaları nedeniyle disiplin kurulan sevk edildiğinde sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yapmış, "Fındık üreticisinin hakkını savunmak, vatanı savunmak gibidir. Fındıkta oynanan oyunlara karşı durmanın bedeli ağır da olsa; bu bedeli ödemek Ordulular adına şereftir. Şerefin tavizi olmaz. MHP, vazgeçilmez sevdamdır" ifadelerini kullanmıştı.

Enginyurt, ihraç açıklamasının ardından yine Twitter hesabından açıklama yaptı. Enginyurt, "MHP den ihraç ettiniz. Ülkücülüğümü almadınız, alamazsınız. İhraç edenler, bir gün sıra size de gelir. Konuşmamı kesemezsiniz, kesemeyeceksiniz. Ülkücülerin sesini kimse kesemez. Millet, devlet ve Ordulular için hep doğruları konuşan olacağım" değerlendirmesinde bulundu.

Enginyurt'un ihracıyla MHP'nin sandalye sayısı 49'dan 48'e düştü.