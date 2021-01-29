Son dakika! CHP'den 3 vekil istifa etti

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. İlk konuşan Çelebi, siyasi yaşamının bir kumpasla başladığına, Ergenekon davası ve sonrasında CHP’den milletvekili seçildiğine dikkat çekti. Partide ve Meclis’te en aktif milletvekillerinden biri olduğunu belirten Çelebi, CHP'nin topluma hızlı veri aktarmak için kurmuş olduğu ve 24 Haziran 2018 seçim gecesi çöken 'Adil Seçim Platformu' sisteminden sorumlu olanların istifasını istediğini hatırlattı. Çelebi, "Yaptığım öneriler hiçbir şekilde dikkate alınmadı. Gereği yapılmamış, ilgililer ne istifa etmiş ne de görevden alınmıştır, üstüne üstlük bu kişiler el üstünde tutularak üst yönetimde görev almaya devam etmiş ve birçok noktada ödüllendirilmişlerdir. Bu benim için ilk ciddi kırılma anı olmuştur. Halka verilmesi gereken bir hesap vardı, verilmedi. Bedel ödenmeliydi, ödenmedi" dedi.

'ÇELEBİ'YE BUNLAR İŞLEMEMİŞTİR'

CHP yönetimini sert sözlerle eleştiren Çelebi, "Bu keyfiyet kan kusup kızılcık şerbeti içmemize neden olmuştur. Parti içi demokrasi istediğim ve partimizin ilerlemesi adına düşündüğüm ilkeleri talep ettiğim için Eylül 2018 Abant milletvekili kampı dâhil sonrasındaki 1,5 senelik süreçte mobbinge varan ötekileştirme (imzacılar, darbeciler söylemleriyle taciz, selam vermeme, uzak durma, aba altından sopa gösterme, beraber itiraz ettiğimiz vekillerden koparmaya çalışma vb.) artan bir şiddetle devam etti. Yel kayadan ne koparırsa sonuç o olmuştur. Silivri’de yıllarca cezaevinde çürütülme tehdidine meydan okumuş Çelebi’ye bunlar işlememiştir" ifadelerini kullandı.

'ÇABALARIMIZ SONUÇSUZ KALDI'

2 yıl boyunca onlarca itiraz ve birçok görüşmeden sonra 10 Aralık 2020’de CHP yönetimine ve milletvekillerine gönderdikleri mektubu hatırlatan Çelebi, hiçbir çağrılarının dikkate alınmadığını vurguladı. Çelebi, "'Partide birlik olsun, ötekileştirmeyin, partide demokrasi olsun derinleştirin; çünkü partide olmayan ülkeye vaat edilemez' dedik. 26-27 Ocak 2021 tarihlerinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanvekili Özgür Özel ile yaptığımız görüşmede, 'partide birlik için adım atılmalı' diye ısrar ettik üç milletvekili olarak. Çabalarımız maalesef sonuçsuz kaldı. Bütün ötekileştirmelere rağmen, işime yani milletin vekilliğine odaklandım, partimize ve değerlerine Meclis kürsüsünde milyonlarca sayıda izlenmeye ulaşan konuşmalarla siper oldum. CHP yöneticileri yanlışları düzeltmektense bende 'bozguncu' bir ruh görmeyi tercih ettiler. Hep övündüğümüz, itiraz eden bir Deniz Gezmiş, İnönü’ye dahi itiraz eden bir Bülent Ecevit görmek istemediler. Susturmak, bastırmak, yok saymak istediler" diye konuştu.

'HEM ABDULLAH GÜL HEM ÇELEBİ OLMAZ'

Çelebi, neden CHP’den koptuklarını ise madde madde şöyle anlattı:

"Hem kurucu felsefeye aykırı tercihler hem Çelebi olmaz. Hem Ahmet Altan hem Çelebi olmaz. Hem Abdullah Gül ve türevleri hem Çelebi olmaz. Hem 'PKK terör örgütüdür' demeyenlerle iş tutma hem Çelebi olmaz. Hem Cumhuriyet yıkıcılarla ve kumpasçılarla dostluk hem Çelebi olmaz. Hem özgüvensizlik hem ürkeklik hem liyakatsizlik hem Çelebi olmaz. Silivri’de teslim olmamıştım, şimdi de teslim olmuyorum. Müebbet hapisler karşısında tehditlere boyun eğmemiştim, şimdi de eğmiyorum. Atatürk, Cumhuriyet ve Halk için boynumu kaldırıyorum. İzlenen politikalarla Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş değerlerinin zarar göreceğine dair derin kaygılarım, bu yönetimle yan yana yürümemi engelleyecek çok ciddi politik görüş ayrılıkları, eksik parti içi demokrasi uygulamaları, ötekileştirme, birlik beraberliği bozan saygısızlık, sevgisizlik ve çıkarcılık ortamı nedeniyle partimden istifa ediyorum."

CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy da söz alarak parti yönetimini, parti politikalarını eleştirerek istifa ettiklerini açıkladılar. CHP’den istifa ettiklerini açıklayan üç milletvekili, "Muharrem İnce ile birlikte mi hareket edeceksiniz?" sorusuna ise yanıt vermedi.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ AKBAŞOĞLU, CHP'DEN ÜÇ MİLLETVEKİLİNİN İSTİFASINI DEĞERLENDİRDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "İstifalar buz dağının görünen kısmı. Bunlar CHP'nin iyi günleri." dedi.

Akbaşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel'in, CHP'den istifasını değerlendirdi.

Akbaşoğlu, "Oluşturmaya çalıştığınız sanal gündemler, sistem tartışmaları CHP içindeki büyük kavgayı perdelemeye yetmedi. İstifalar buz dağının görünen kısmı. Bunlar CHP'nin iyi günleri." ifadelerini kullandı.