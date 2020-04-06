Son dakika | Corona virüs tedbirleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı: Maskeleri parayla satmak yasak

Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantısının ardından yaptığı açıklamada, kabinenin 26. toplantısını az önce tamamladıklarını, bu toplantıda koronavirüs salgınıyla ilgili özellikle ekonomik gelişmeleri ve güvenlik konularını değerlendirdiklerini söyledi.

Kovid-19 hastalığı ile mücadele kapsamında gereken tedbirleri peyderpey aldıklarını aktaran Erdoğan, son olarak 30 büyükşehir ile Zonguldak iline araç giriş çıkışını belli istisnalar haricinde durdurduklarını hatırlattı.

Sokağa çıkma sınırlandırmasını 65 yaş üstünün yanı sıra 20 yaş altı gençleri ve çocukları kapsayacak şekilde genişlettiklerini belirten Erdoğan, pazar yerleri ve marketler gibi halkın toplu olarak bulunduğu mekanlarda maske takılmasını zorunlu hale getirdiklerini, bunun yanında pazar yerlerinde tahtalar arasındaki ayrılıklar konusunu ise hassasiyetle ele aldıklarını, bu konularda valiliklerin bu süreci çok daha yakından takip edeceklerini ifade etti.

Erdoğan, valiliklerin PTT ve e-devlet aracılığıyla talep eden tüm vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımına başladığını ve devam edeceğini dile getiren Erdoğan, "Kesinlikle para ile maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stokumuz ve üretim planlamamız vardır. Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz şekilde maske ulaştırmakta kararlıyız. Ayrıca evlerinden dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımızın, 3 adım veya 2 metreden daha yakın mesafede bulunmamalarını istiyoruz. Özellikle sosyal mesafeye çok çok dikkat etmeliyiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her şehirde bulunan İl Hıfzısıhha Kurulları ile uygulamaların yürütülmesinden sorumlu İl Pandemi Kurulları'nın ihtiyaca göre gerekirse ilave tedbirler de geliştirebildiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Hastalığı yayma tehlikesi olan bina, sokak, cadde, köy, mahalle, belde ve hatta ilçe düzeyindeki kimi yerleri tümüyle karantinaya alıyoruz. Evlerinde kalmalarını rica ettiğimiz 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile kronik hastalığı olanların ihtiyaçları için Türkiye'nin her yerinde Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturduk ki valiliklerimizin kontrolü altındadır. Bu ekipler aracılığıyla şimdiye kadar 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı olan 1 milyon 320 bin vatandaşımızın temel ihtiyaçlarıyla ilgili taleplerini yerine getirdik.

İlk, orta ve yüksek öğrenim öğrencilerimizin eğitimlerini internet ve televizyon yoluyla yürüterek bu dönemi değerlendirmelerini temin ediyoruz. Çalışan ve görevli olanlar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarını sağlayarak, insan hareketliliğini asgari düzeye indirmekte kararlıyız. Böylece önce virüsün yayılma hızını durdurmak sonra da geriletmek suretiyle inşallah bu musibetten tamamen kurtulacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, test sayısında günlük 20 bini geçerek hastaları tespit ve virüsün yayılmasını engelleme konusunda önemli bir eşiğin daha aşıldığını ifade ederek, "Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktur. Şu ana kadar hem sağlık hizmetleri hem gıda ve temizlik malzemeleri tedariki hem de kamu güvenliği bakımından hamdolsun kayda değer bir meseleyle karşılaşmadık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ücretsiz maske dağıtımına başladık, başlıyoruz. Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır.

Maske stokumuz ve üretim planlamamız vardır.

Gereken tedbirleri peyderpey alıyoruz

Devlet olarak ücretsiz şekilde maske ulaştırmakta kararlıyız.

Sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz.

Test sayısında günlük 20 bini geçtik.

Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktur.

Atatürk Havalimanı alanını ve Sancaktepe'deki havaalanı kısmını da bin odalı hastane yapıyoruz.

İşin başında bizim gösterdiğimiz hassasiyeti bu ülkeler de sergilemiş olsaydı bugün hep birlikte çok daha iyi durumda olabilirdik.

Ülkemiz bir tehditle karşılaştığında devlet ve millet ele ele vererek tüm imkanlarını seferber etmektedir, bugün de yaptığımız budur.

Aziz milletim bu salgının üstesinden gelecek sadece imkana değil, aynı zamanda morale ve kararlılığa sahibiz.

Her türlü tedbirleri göz önünde bulundurarak adım adım hayata geçiriyoruz.

İstihdamın sürmesi en büyük kriterimizdir.

KOSGEB geri ödeme desteklerinden faydalanan 136 bin işletmemizin yapacakları kredi ödemeleri erteleme imkanı sağlıyoruz.

2 milyon 300 bin haneye daha yardım ulaştırmak için hazırlıklara başladık.

Biz bize yeteriz Türkiyem. Toplanan kaynak en başta sizler için kullanılacaktır.

İhtiyacı olan hiçbir vatandaşımız devletinden yardım istemekten çekinmesin.

Şu ana kadar kampanya hesaplarında toplanan meblağ 1 milyar 500 milyon lirayı buldu. 43 milyon lira da sms olarak toplandı.

İnfaz düzenlemesi yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacaktır.

Gıda, tarım, orman ve hayvancılık ile sağlık ile sosyal politikalar kurulu oluşturuyoruz.

Şu ana kadar aldığımız tedbirler ve gerekirse alacağımız ilave önlemler sayesinde Avrupa ve dünya ile paralel şekilde inşallah bu salgının üstesinden geleceğiz.

Asıl büyük mücadelemiz salgından sonra başlayacaktır.

Sadece salgın döneminin kayıplarını telafi etmekle kalmayacağız inşallah çok daha büyük bir hamleyi hep beraber gerçekleştireceğiz.

Üretimimizi, istihdamımızı, ihracatımızı, sanayimizi, ticaretimizi hedeflerimize uygun bir şekilde daha da güçlendirmek için hızlı bir şekilde başlatacağız.

Türkiye'nin istiklali ve istikbali için bugüne kadar nice zorlukların üstesinden geldik.

Evde kalarak geçirdiğimiz günlerde depoladığımız enerjiyi inşallah yeni dönemde daha çok çalışarak, daha çok üreterek değerlendireceğiz.