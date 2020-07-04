Son dakika... Cumhurbaşkan Erdoğan İstanbul'daki tarihi açılışta duyurdu! Valiye 'toplayın' talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Lütfi Kırdar'ın cenaze merasimi darbenin sessiz bir protestosuna dönüşmüştür. İstanbullular cenazeye akın etmiştir.

Bugün açılışını yapacağımız hastanemiz, İstanbul'un en büyük hastanesidir. Biz de eski hastanemizi yıktık ve İstanbul'a yakışır bir eser yapmaya karar verdik.

Donanımıyla altyapısıyla kendi alanının öncülerinden olan hastanemizde yıllık 3,5 milyon hastanın ayakta, 150 bin hastanın yatarak tedavi görmesini planlıyoruz. Hastane, bina zemininde bulunan 855 adet izolatörle İstanbul'un depreme en hazırlıklı en dayanıklı tesislerinden birisi olmuştur.

"TÜRKİYE'Yİ 3 KITANIN SAĞLIK MERKEZİ YAPACAĞIZ"

Kovid-19 bize sağlığın ve sağlık alt yapısının önemini bir kez daha göstermiştir. Bu zorlu süreçte 83 milyonun her bir ferdine birinci sınıf sağlık hizmeti sağladık. Koronavirüse karşı mücadelede elimizden ne geliyorsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Temel ihtiyaçlar konusunda diğer ülkelerdeki gibi yoksunluk çekmedik. Testten ilaca hastalıkla mücadelede her türlü imkanı hastalarımıza ücretsiz sunduk.

Koronavirüsle örnek mücadelemiz sağlık turizminde Türkiye'nin önünde yeni bir fırsat penceresi açmıştır. Maske, tulum, ilaç, dezenfektan gibi hiçbir konuda yokluk çekmedik. Ürettiğimiz solunum cihazlarını dünyanın her yerine gönderiyoruz. Bugün kendi hastanelerimizin yanı sıra Brezilya'dan Somali'ye kadar birçok kıtada Türk malı solunum cihazları kullanılmaya başlandı. Türkiye'yi 3 kıtanın sağlık merkezi yapmak konusunda kararlıyız.

TMM DİYORUZ

Salgınla mücadelenin en önemli yöntemi virüsü kapmamaktır. TMM diyoruz. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmeliyiz. Alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz. Bütün vatandaşlarıma da sesleniyorum. Gelin şu sigarayı da bırakın.

Asker uğurlamaları konusunda böyle bir yaklaşım olmaz. Valime talimat verdim, böyle bir uğurlama olduğu anda toplayın götürün. Bizim inancımızda tedbirsiz tefekkür olmaz.

Şehir hastanelerimiz bunu iddialı bir şekilde söylüyorum, Avrupa'da bir numaradır. Dünyada ise sayılıdır.

TEDBİRLERE UYALIM

Açılış töreninde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son günlerde göstergelerimiz tedirginliğimizi artırmaktadır. Tedbirlere ısrarla ve sebatla uyalım" dedi.

Öte yandan tören öncesinde alanın girişine dezenfektanlı paspaslar konularak önlem alındı. Davetlilerin girişinin olduğu alandaki paspaslarla törene gelenler ayakkabılarını temizledi.