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14.07.2020 - 21:04 | | AA

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Libya krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, "bölgesel konuların müzakere yoluyla çözülmesi" vurgusu yaptığını duyurdu.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Libya krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Erdoğan ve Trump, hem 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşılması hem de Libya'da kalıcı istikrarın sağlanması için iki müttefik olarak daha yakın çalışma hususunda mutabık kaldı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın telefonda görüştüğünü bildirdi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump, ABD ve Türkiye arasındaki pozitif ticaret ilişkilerini görüştü ve bölgesel konuların müzakere yoluyla çözülmesinin gerekliliğine olan inancımızın altını çizdi." ifadesine yer verildi.

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