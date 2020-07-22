Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Libya ve Suriye'deki gelişmeler değerlendirildi, ekonomi ve turizm başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı.
Erdoğan ve Merkel, Kovid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde iş birliği yapılabilecek konuları da görüştü.
Malatya'da çay ocağına silahlı saldırıMalatya'da, bir çay ocağında oturan 3 kişiye, motosiklette bulunan kişiler tarafından tabanca ile ateş açıldı. Tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Mehmet İbiş (40) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Polis ekiplerince saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.