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22.07.2020 - 00:25 | | AA

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Libya ve Suriye'deki gelişmeler değerlendirildi, ekonomi ve turizm başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Erdoğan ve Merkel, Kovid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde iş birliği yapılabilecek konuları da görüştü.

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