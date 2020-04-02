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HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanlarına seslenecek
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02.04.2020 - 14:38 |

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanlarına seslenecek

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları ile yapacağı toplantıda konuşacak.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanlarına seslenecek

Detaylar birazdan...

Corona virüs hastaneye girmeden triaj çadırlarında teşhis edilecek!Türkiye'de hastanelere corona virüs şikâyeti ile başvuran hastaları, diğer sağlık problemleri olan hastalardan izole etmek ve virüsün yayılmasını önlemek için oluşturulan triaj çadırları hastane bahçelerine kurulmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan çalışma Bursa'daki bir çok hastanede tamamlandı.
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