MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı ile görüştü
ABONE OL
24.11.2020 - 22:28 | | AA

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı ile görüştü

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Çad ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Çad ile iş birliğini her alanda derinleştirmeyi arzu ettiklerini, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem atfettiklerini belirtti.

Görüşmede, yaklaşmakta olan İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği seçimlerine ilişkin de görüş alışverişinde bulunuldu.

Masumlar Apartmanı dizisinde 'Kadına şiddete dur de' çağrısıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TRT'nin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın ekranlara gelen son bölümünde "hep birlikte şiddete dur diyelim" çağrısında bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2020 KPSS Önlisans sonuçları saat kaçta açıklanacak? ÖSYM KPSS Önlisans sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu

2020 KPSS Önlisans sonuçları saat kaçta açıklanacak? ÖSYM KPSS Önlisans sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu

Bakanlık 81 ile yazı yolladı! Flaş ek ödeme kararı...

Bakanlık 81 ile yazı yolladı! Flaş ek ödeme kararı...

ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi!

ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi!

Son Dakika... 24 Kasım koronavirüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı! Bugün kaç yeni hasta tespit edildi, kaç kişi hayatını kaybetti?

Son Dakika... 24 Kasım koronavirüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı! Bugün kaç yeni hasta tespit edildi, kaç kişi hayatını kaybetti?

Sıradaki Haber