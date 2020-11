Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya ilan etti: Seferberlik başlatıyoruz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

AK Parti geçtiğimiz 18 yılda ülkemizi demokraside ve kalkınmada tarihinde görülmemiş hizmetlerle, yatırımlarla, eserlerle tanıştırmıştır. İnşallah önümüzdeki dönemde de daha büyük başarılarla milletimizle birlikte hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz.

Son dönemde ardı ardına maruz kaldığımız saldırıları birer birer etkisiz hale getirmeyi başardık.

Salgın sonrası yeniden şekillenecek küresel, siyasi ve ekonomik düzende ülkemizi hak ettiği yere çıkaracak adımları kararlılıkla atıyoruz.

YEPYENİ BİR SEFERBERLİK BAŞLATIYORUZ

Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz.

Milletimizden bu kritik dönemde salgınla mücadele için uygulamaya koyduğumuz düzenlemelere riayet etmelerini bekliyorum. Avrupa'dan ABD'ye kadar dünyada salgınla mücadele edemeyen ülkeler yeniden içe kapanmaya başladı.

Amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil onun sağlığını korumaktır. Daha dün Tekirdağ'da yeni bir şehir hastanesi açtık. Bu muhteşem hastane ile sağlık altyapımızın gücü sayesinde şimdilik hastanelerimizde ve vakalara müdahalede sıkıntı yaşamıyoruz. Mevsim itibarıyla, soğuk algınlığı artacaktır. Tedbir almazsak bu yükü taşımakta zorlanabiliriz.

DAHA ÇOK GAYRET GÖSTERECEĞİZ

Meclis'te daha çok çalışacağız, hükümette daha çok gayret göstereceğiz, teşkilatlarımızın milletimizle daha sıkı kucaklaşmasını sağlayacağız. Velhasıl hep birlikte gecemizi gündüzümüze katarak çalışacak, çabalayacak ve milletimize layık olacağız. Yapacak çok işimiz var. Böyle kutlu bir mücadelede senlik benlik kavgasına hele hele kibre, tembelliğe asla yer yoktur. Biz hayatımız boyunca Allah'ın takdirinin üzerinde bir takdir, milletimizin gücünün üzerinde bir güç görmedik tanımadık. Türkiye'nin kaderi ile partimizin kaderinin birleştiği inancıyla milletimizle gönül bağını artırmaya çalışıyoruz. Üye sayımızın 11 milyon 200 bine yükselmesini bunun bir emaresi olarak görüyorum. Önümüzdeki dört yıl boyunca her yıl 1 milyon yeni üye kazanarak tabanımızı iyice genişletmek istiyoruz.

Bugün bizzat yanınızda olmak isterdim. Canlı bağlantı ile de olsa sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

Her dönemin kendi ruhu ve mücadele yöntemleri vardır. Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'de bu süreci hep birlikte yaşadık. Darbeler ve vesayet baskısı milletimizin sadece demokrasi ve özgürlükleri yaşamasına engel olmakla kalmayıp refahının artmasının da önüne geçti. AK Parti yeni bir umut yeni bir ışık olarak doğdu. Hamdolsun 18 yılda hem milletimizi özlemini çektiği haklara, özgürlüklere, itibara kavuşturduk hem de vatan topraklarının her karışını eserlerle hizmetlerle yatırımlarla donatarak geri kalmışlık zincirini kırdık. Türkiye'nin 81 vilayetinin her biri bu demokrasi ve kalkınma ikliminden istifade etti. 18 yılda Kars'a 13 milyar lira Karaman'a 14 milyar lira yatırım yaptık.

Biz sadece geçmişin ve bugünün değil, geleceğin de partisiyiz. Rabbim yolumuzu ve bahtımızı açık eylesin diyorum. Yazar Ahmet Kekeç bugün Rahmeti Rahmana kavuştu. Kendisine Rabbim'den merhamet diliyorum. Cennetiyle Cemaliyle müşerref kılsın. Öncelikle ailesine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum.