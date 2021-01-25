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25.01.2021 - 10:04 | | milliyet.com.tr

Son dakika... CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan duyurdu: HÄ±z kazandÄ±rdÄ±k

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, sosyal medya hesabÄ±ndan Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu. ErdoÄŸan, 'TÃ¼rkiyeâ€™yi daha mÃ¼reffeh bir geleceÄŸe ulaÅŸtÄ±rmak iÃ§in azim ve kararlÄ±lÄ±kla Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz' dedi.

Son dakika... CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan duyurdu: HÄ±z kazandÄ±rdÄ±k

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi;

GeÃ§tiÄŸimiz hafta Ã¶zellikle tarÄ±m, enerji ve savunma sanayii alanlarÄ±nda birÃ§ok Ã¶nemli hizmeti ve projeyi hayata geÃ§irdik, hizmete alÄ±nacak eserlerin yapÄ±mÄ±na hÄ±z kazandÄ±rdÄ±k. TÃ¼rkiyeâ€™yi daha mÃ¼reffeh bir geleceÄŸe ulaÅŸtÄ±rmak iÃ§in azim ve kararlÄ±lÄ±kla Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz.

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Son dakika... CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan duyurdu: HÄ±z kazandÄ±rdÄ±k

Ä°stanbul'da bu sabah trafiÄŸi durduran kazaGelen son dakika haberine göre; TEM Otoyolu AvcÄ±lar GiÅŸeleri Haramidere istikametinde Ä°ddiaya göre giÅŸelerde kaygan zemin nedeniyle duramayan TIR, bir midibüse arkadan çarptÄ±. Kazada 2 kiÅŸi yaralandÄ±. TIR ÅŸoförü araç içinde sÄ±kÄ±ÅŸÄ±rken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. YaklaÅŸÄ±k 1 saatlik çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅŸoför bulunduÄŸu yerden kurtarÄ±ldÄ±. YaralÄ±lar ambulanslarla hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kaza nedeniyle trafikte uzun araç kuyruklarÄ± oluÅŸtu. AraçlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lma çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.
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