Son dakika... CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan duyurdu: HÄ±z kazandÄ±rdÄ±k

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi;

GeÃ§tiÄŸimiz hafta Ã¶zellikle tarÄ±m, enerji ve savunma sanayii alanlarÄ±nda birÃ§ok Ã¶nemli hizmeti ve projeyi hayata geÃ§irdik, hizmete alÄ±nacak eserlerin yapÄ±mÄ±na hÄ±z kazandÄ±rdÄ±k. TÃ¼rkiyeâ€™yi daha mÃ¼reffeh bir geleceÄŸe ulaÅŸtÄ±rmak iÃ§in azim ve kararlÄ±lÄ±kla Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz.

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