Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Corona virüs yardımlarında bir ilk...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

MilliTeknolojiHamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak. Medeniyet imkân değil, vicdan meselesidir. Milletimizin imkânları da vicdanı da mazlum ve muhtaçların yanındadır.

Aziz Milletim, senin kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır!

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN (MSB) PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan ve COVID19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Somali’ye ulaştırdık. Dün gece havalanan TSK’ya ait uçağımız sabah saatlerinde Mogadişu’ya ulaştı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Somali’ye ulaştırdık. Dün gece havalanan TSK’ya ait uçağımız sabah saatlerinde Mogadişu’ya ulaştı." denildi.

DETAYLARI KALIN PAYLAŞMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, tıbbi malzeme yardımlarını taşıyan kargo uçağının gece Somali'ye gideceğini bildirmişti.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Somali'deki kıtlık nedeniyle on binlerce insanın öldüğü 2011 yılında yine bir ramazan günü bu dost ve kardeş ülkeye ilk ziyaretini gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Somalililerin umudu olduğunu ve dünyanın dikkatini buradaki insani drama çektiğini belirtti.

İbrahim Kalın, "Somali'nin çehresi değişti. İnsan onuru korundu. Ve şimdi yine Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla tanı kiti, tulum, maske ve tıbbi cihaz içeren kargo uçağı bu gece Somali'ye gidiyor. Salgınla mücadelede Türkiye kardeşlerinin yanındadır. İnsanlık ölmesin ki insanlar ölmesin." ifadelerini kullandı.