Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelin ikinci, üçüncü uçak gemilerini de inşa edelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Türkiye savunma sanayisinde kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Savunma alanında güçlü ve bağımsız olamayan milletlerin istikballerine güvenle bakabilmelerinin mümkün olmadığını belirten Erdoğan, "Savunma sanayi duraklamayı kaldırabilecek bir alan değildir. Daha ileriye gitmek, daha gelişmişini üretmek mecburiyetindeyiz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Ülkemizin nüfuzundan ve gücünden rahatsız olanlar, Türkiye'yi eskisi gibi istikrarsızlık batağında mahkum edebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar." ifadelerini kullanarak, "Türkiye'nin demokratik hukuk devleti niteliğine yönelik her saldırıyı engelleyerek, her oyunu bozarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz, kritik hiçbir alanda dışarıdan ihtiyaç duymayacak bir savunma sanayi geliştirme ve üretim altyapısı inşa etmektir." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE KENDİ SAVAŞ GEMİSİNİ TASARLAYIP ÜRETEBİLEN 10 ÜLKEDEN BİRİSİDİR"

Türkiye'nin dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden birisi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaybedecek tek bir anımızın olmadığı bilinciyle, çalışıyor, üretiyor, mücadele ediyoruz." dedi.

Erdoğan, "Bugün 2 adet acil müdahale ve dalış eğitim botu, 2 yeni SAT botu ve 8 adet süratli devriye botunu Deniz Kuvvetlerine kazandırıyoruz." şeklinde konuştu.

"SAVUNMA SANAYİİNDE BİR ÜST AŞAMAYA ARTIK GEÇMEMİZ GEREKİYOR"

"Savunma sanayinde, takip eden değil takip edilen, tüketen değil üreten, yeniye öncülük eden bir üst aşamaya artık geçmemiz gerekiyor." diyen Erdoğan, "Hedefimiz İHA, SİHA, TİHA yanında insansız ve otonom deniz araçlarının da dahil olduğu kara, hava ve deniz unsurlarımızın müşterek görev icra edeceği seviyeye ulaşmaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Teknolojik bağımsızlık her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Türkiye dünyadaki çatışmaların, gerilimlerin en yoğun yaşandığı coğrafyanın tam merkezinde yer alıyor. Ülkemizin nüfuzundan ve gücünden rahatsız olanlar, Türkiye'yi eskisi gibi istikrarsızlık batağında mahkum edebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar

Geçmişte aldıkları derslerle yetinmeyenlerin şimdi gözünü 2023'e diktiği anlaşılıyor. Yüzde 70'i aşan yerlilik ve millilik oranı önemli olmakla birlikte maruz kaldığımızı ambargoları düşündüğümüzde henüz yetersiz durumdayız.

Şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz atılımlar sayesinde bölgesinde oyun kuran bir konuma ulaşmak henüz bir başlangıçtır.

Türkiye'nin tek amacı var. Kendisinin ve dostlarının meşru haklarını korumak. Hedefimiz kritik hiçbir alanda dışarıdan alıma ihtiyaç duymayacak bir savunma sanayii geliştirmek.

Türkiye kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden biridir.

Türkiye artık bölgesinde oyun kuran ve oyun bozan bir ülkedir. Şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz atılımlar sayesinde bölgesinde oyun kuran bir konuma ulaşmak henüz bir başlangıçtır.

Deniz araçlarımızın silah ve radarları milli ürünlerle donatıldı. Diyorum ki gelin Anadolu'nun ardından ikinci, üçüncü uçak gemilerini de inşa edelim. Bir üst aşamaya artık geçmemiz gerekiyor.

GİRESUN'DAKİ SEL FELAKETİ

Sel felaketi neticesinde ilk aldığımız haberlerde 5 ölümüz vardı, yaralılarımız sayısı 12 civarındaydı. Aramalar devam ediyor. Rize'de de sel felaketi var. Sel felaketinde orada da yaralılar var maalesef.

İçişleri Bakanımı, Bekir Pakdemirli Bakanımı, Murat Kurum Bakanımı bölgeye gönderdim, vekillerimiz de orada. Kurumlarımız orada çalışmalarını sürdürüyor. Yıkılan köprüler var, yıkılması gerektiği için orada yıkılan köprüler var. Bakanlarımın bana söylediği 'Biz bunu yaşamadık' diyorlar. O kadar ağır bir felaket... Devlet olarak buradaki tahribatı, yıkımı Allah'ın izniyle süratle aşarız