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14.11.2020 - 20:33 | | AA

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile telefonla görüştü.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Haiti ilişkilerini geliştirecek adımlar ve iş birliği imkanları değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki ülkenin enerji, inşaat, çelik, sağlık ve hizmet sektörleri başta olmak üzere birçok alanda ciddi bir iş birliği potansiyeline sahip olduğunu belirterek, bu alanlarda atılacak adımlarla ticaret hacminin hızla daha üst seviyelere ulaşacağına inandığını ifade etti.

Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin babası Etienne Moise'nin vefatı nedeniyle taziyelerini de iletti.

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