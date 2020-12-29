29.12.2020 - 19:26 | | AA
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile görüştü
Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile telefonla görüştü. Erdoğan, görüşmede, Hırvatistan'da meydan gelen deprem dolayısıyla Milanoviç'e ve Hırvat halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Hırvatistan'da meydan gelen deprem nedeniyle Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç’e ve Hırvat halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Türkiye'nin "kara gün dostu" olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, arama kurtarma başta olmak üzere, gerekebilecek tüm yardımları temin etmeye hazır olduklarını ifade etti.