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29.12.2020 - 19:37 | | AA

Türkiye'den Hırvatistan'daki depremin ardından taziye ve destek mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Hırvatistan'da meydana gelen depremin ardından taziye dileklerini ileterek, "Felaket zamanlarında uluslararası iş birliğinin öneminin bilinciyle, Hırvatistan halkına her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu bildiriyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'den Hırvatistan'daki depremin ardından taziye ve destek mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hırvatistan'ın Petrinja şehrinde 6,4 şiddetinde bir deprem meydana geldiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hırvat dostlarımızın acısını paylaşıyor, Hırvatistan halkına ve depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Felaket zamanlarında uluslararası iş birliğinin önemine işaret edilen açıklamada, Hırvatistan halkına her türlü desteği sağlamaya hazır olunduğu bildirildi.

Petrinja'daki deprem

Merkez üssü Hırvatistan'ın Petrinja şehri olan ve yerel saatle 12.20'de meydana gelen depremde 1 çocuğun hayatını kaybettiği açıklanırken, 20'den fazla yaralının ise hastanelere sevk edildiği belirtildi.

Petrinja merkezli deprem bölge ülkeleri Bosna Hersek ve Sırbistan'da da hissedilirken, depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı.

Petrinja'da dün de art arda 5 büyüklüğünde 2 deprem meydana gelmiş, bazı binalar hasar görmüştü.

 

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