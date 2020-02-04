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04.02.2020 - 16:28 |

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel görüştü

Son dakika gelen bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel ile görüşmesinde Suriye ve Libya'daki son gelişmeler ele alındı.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Suriye ve Libya'daki son gelişmeler ele alındı.

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