17.08.2020 - 17:41 | | AA
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Son dakika gelen habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan-Conte görüşmesinde Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirildiği, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik hususların ele alındığı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Conte görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilip, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik hususlar ele alındı.
Erdoğan-Conte görüşmede, Doğu Akdeniz'de barış ve istikrar için bütün ülkelerin hakkını koruyan ve herkesin kazanacağı bir çözüme yönelik değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye ve İtalya arasında iş birliğini ve diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldı.
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması! 'Birinci sınıf satranç oyuncusu...'ABD Başkan adayı Joe Biden'ın skandal Türkiye açıklamalarının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan çarpıcı açıklamalar geldi. Edinilen son dakika habere göre; Trump Fox News canlı yayınında "Erdoğan gibi birinci sınıf satranç oyuncusu olan yabancı liderlerden dolayı onlarla baş edecek, zihinsel olarak sıhhatli olmayan bir başkana sahip olamayız" dedi.