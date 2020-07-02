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02.07.2020 - 15:41 | | AA

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a geldi

Gelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 15.35'te Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Doha Eski Uluslararası Havalimanı'nda Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiyah ile Türk ve Katarlı diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da Katar'a geldi.

Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan Katara geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geleceği görüşmede, dost ve kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması bekleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a gerçekleştiren Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani görüşmesinde, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan Katara geldi

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