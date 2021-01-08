MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Hariri'yi kabul etti
ABONE OL
08.01.2021 - 18:25 | | AA

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Hariri'yi kabul etti

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri'yi kabul etti.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Hariri'yi kabul etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saad Hariri ile Vahdettin Köşkü'nde baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda Türkiye-Lübnan ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı ve bölgesel meselelerde iş birliği imkanları değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, köklü bir tarihi geçmişe dayanan iki ülke ilişkilerini her alanda derinleştirme ve güçlendirme konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnanda hükümeti kurmakla görevlendirilen Haririyi kabul etti


Lübnan'ın siyasi istikrarının Lübnanlıların yanı sıra bölge barışı ve huzuru için de kritik önemde olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin dost ve kardeş Lübnan halkının birliği ve dirliği doğrultusunda bu ülkeye katkılarını sürdüreceğini ifade etti.

Saad Hariri de Türkiye'nin Lübnan'a yaptığı destekler ve yatırımlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

    Toprağın altında ateş çıktı!Konya'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu. Muhtar Muharrem Güdal, "AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söyledi. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kaldırımda oturuyordu... Her şey saniyeler içinde oldu!

    Kaldırımda oturuyordu... Her şey saniyeler içinde oldu!

    Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

    Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

    ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

    ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

    1 günde sattıklarını 2 saatte tükettiler! 10 günlük yasak sonrası...

    1 günde sattıklarını 2 saatte tükettiler! 10 günlük yasak sonrası...

    Sıradaki Haber