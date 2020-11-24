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24.11.2020 - 21:50 |

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Erdoğan-Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya arasındaki ticaret hacminin artırılması, Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya arasındaki ticaret hacminin artırılması başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ile Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya’daki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Dağlık Karabağ’daki sorunu çözmeye ve bölgeye kalıcı istikrar getirmeye dönük olarak atılan adım kapsamında, gözlem ve denetleme amacıyla Türkiye’nin Rusya ile kuracağı Ortak Merkezin en kısa zamanda faaliyete geçmesini beklediklerini ifade etti.

Azerbaycan’ın, topraklarının bütünüyle iadesine ilişkin hassasiyetine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, uygulama sürecinde Ermenistan tarafının, kalıcı çözümü zorlaştırmasına ve anlaşmaya ilişkin sorumluluklarından kaçmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minsk Grubu’nun diğer eşbaşkanlarının, barış çabalarını eleştirmelerini anlamanın mümkün olmadığını dile getirdi.

Suriye’deki ihtilafın sona erdirilmesi için de Dağlık Karabağ’da olduğu gibi, hızlı ve somut adımlar gerektiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya’nın birlik ve bütünlüğünü korumak için de hem siyasi hem askeri görüşmelerde Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliğinin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

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