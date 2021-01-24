GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul / AA
• 24 Ocak 2021 - 07:05 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi... Türk gemisine kanlı saldırı! Korsanlar gemicileri rehin aldı
Gelen son dakika haberlere göre, Liberya bayraklı M/V Mozart adlı gemi, Batı Afrika kıyılarındaki Gine Körfezi’nde korsan saldırısına uğradı. Türk kaptan Mustafa Kaya idaresindeki 222 metre boyundaki M/V Mozart, Nijerya’nın Lagos limanından aldığı konteynerleri Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Cape Town limanına götürüyordu. Deniz haydutları, 19 personelden 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk etti. Arbede esnasında Azerbaycan uyruklu 1 personel öldürüldü. Türkiye, Nijerya'da deniz haydutlarının Türk gemisine yaptığı saldırıda kaçırdığı mürettebatın bulunması için girişim başlattı. İşte gece boyu yaşanan tüm sıcak gelişmeler...
GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul / AA
• 24 Ocak 2021 - 07:05 • Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Atlas Okyanusu’nda Sao Tome, Sao Time ve Principe Adaları’nın yaklaşık 100 deniz mili kuzeybatısında deniz haydutları tarafından durdurulan M/V Mozart’ın mürettebatı etkisiz hale getirildi. Boden Denizcilik tarafından işletilen 40 bin DWT’luk konteyner gemisine uzun namlulu silahlarla çıkan deniz haydutları, geminin idaresini ele geçirerek rotasını değiştirdi.
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Deniz haydutları, 19 personelden 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk etti. Arbede esnasında Azerbaycan uyruklu 1 personel öldürüldü. Korsanların Nijerya açıklarında bıraktıkları geminin seyri için 4’üncü kaptan ve iki makineciyi bırakarak uzaklaştıkları öğrenildi. Gemi, 3 personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na doğru hareket halinde bulunuyor. Ağır silahlarla karadan bu kadar uzakta hareket edebilen deniz haydutlarının kendilerini bekleyen bir ana gemiyi kullandığı tahmin ediliyor.
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ERDOĞAN 2 KEZ TELEFONLA GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, geminin saldırıdan kurtulan 3 personeliyle Gabon'a doğru hareket ettiği bilgisini aldı. Erdoğan, süreci yakından takip ettiğini ve kaçırılan gemi personelinin kurtarılmasıyla ilgili bütün yetkilileri talimatlandırdığını ifade etti.
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Gemi, 3 personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na doğru hareket halinde bulunuyor. Deniz haydudunun bulunmadığı geminin söz konusu limana Türkiye saatiyle 09.00'da ulaşması bekleniyor. Gemiyi işleten Boden Denizcilik tarafından Liberya bayrak temsilcisi, bölgedeki deniz haydutluğu faaliyetleriyle ilgilenen Maritime Domain Awareness Trade - Gulf of Guinea (MDAT-GoG), gemi sahibi, sigorta kuruluşu bilgilendirildi, medya ve basın sözcüsü ile iletişime geçildi. Ayrıca İngiltere merkezli Kriz Yönetimi Merkezi aktif hale getirildi, bilgilendirilen geminin sigortacısının devreye girmesi sağlandı.
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TÜRKİYE GİRİŞİM BAŞLATTI
Türkiye, Nijerya açıklarında deniz haydutlarının saldırısına uğrayan Türk gemisinden kaçırılan mürettebatın kurtarılması için bölgedeki tüm büyükelçilikleri kanalıyla seferber oldu. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geminin 4. Kaptanı Furkan Yaren ile telefonda görüşerek olayla ve gemideki durumla ilgili bilgi aldı.
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Boden Denizcilik, Türk konteyner gemisine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün Gine Körfezi'nde silah zoruyla kaçırılan M/V MOZART gemisinin sahibi ve işletmecileri mürettebatlarından bir kişinin öldürüldüğü ve diğerlerinin kaçırıldığını üzülerek teyit ettiler. Şirket yetkilileri mürettebatın ailelerine en içten baş sağlığı dileklerini ve desteklerini açıklarken konu ile ilgili tüm yetkililerle birlikte bu sorunu en kısa sürede ve en güvenli şekilde çözmeye çalıştıklarını bildirdiler.
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