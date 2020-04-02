Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: Geçim derdi olanlara destek olun!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kovid 19 hastalığı döneminde belediyelerimize çok daha önemli görevler düşüyor. Temizliğe daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Geçim derdi olanlara destek olun.

(Belediyelerde) Temizlik ve korunma malzemelerinin temini ve dağıtımını yaygın şekilde sürdürmeliyiz. Bilhassa işsiz kaldığı veya yetersiz gelire sahip olduğu için geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız.

AK Parti olarak milletimizi bugüne kadar hayal kırıklığına uğratmadık.

Pek çok bankamız ilave kaynak sağlıyor. Bankalarımız ihtiyacı olan vatandaşlarımızın için 10 bin liraya kadar destek kredisi veriyor.

En büyük önceliğimiz vatandaşlarımızın geçim sıkıntısına düşmeden temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlayabilmektir.

Her alanda aldığımız tedbirlerle 83 milyonun tamamının yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Milletimiz göz boyamaya çalışanla halis niyetle hizmet edenin ayrımını böyle dönemlerde daha iyi yapar.

Rehavete asla düşmeden, panik yapmadan gerçekçi adımlarla mücadelemizi sürdürüyoruz.

Hamdolsun birçok ülkeye kıyasla iyi bir yerdeyiz ama bunu yeterli görmüyoruz.

Türkiye bu salgını yenecek güce sahiptir. Bu milletin en büyük gücü birliğidir, beraberliğidir.

Korona salgınıyla mücadele sadece hükümet ve devletimizin değil, tüm kurum ve kuruluşlarımızın meselesidir.

Biz Bize Yeteriz kampanyasının işte sebebi budur. Toplanacak tutar doğrudan ihtiyaç sahiplerine bağışlanacaktır. Kendilerini Türkiye Cumhuriyeti üstünde görenlere milletimiz cevabını verecektir. Hele 83 milyonu birliğe davet eden bir kampanyaya kaşı çıkmak gaflettir. 83 milyonun arasına ayrılık, fitne ve tefrika virüsünü bulaştırmadığımız sürece corona virüsle mücadelemiz çok daha kolay olacaktır. Dayanışma yerine ayrışma peşinde olanlara izin vermeyeceğiz.

Corona salgınını sulandırmaya kimsenin hakkı yoktur. Şu an milletimizin canını tehdit eden düşmanla mücadele ediyoruz. Gün siyasi etnik mezhebi tüm farklılıklarımızı bir kenara bırakarak birlik olma günüdür. Türkiye'de kimse hukukun ve kanunların üzerinde değildir. Türkiye Allah'ın izniyle bu salgını yenecek güce ve kapasiteye sahiptir.

Panik yapmadan, akılcı, dengeli ve gerçekçi adımlarla mücadelemizi kararlılıkla yürütüyoruz. Gün, siyasi, etnik, mezhebi tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakarak, ebedi ve ezeli kardeşliğimizi hatırlama günüdür.

Umut vermek, güven aşılamak, katkı sunmak yerine karamsarlık pompalayanları milletimiz asla affetmeyecektir.

Herkesi bir kez daha bir olmaya, beraber olmaya, kardeş olmaya ve hep birlikte Türkiye olmaya davet ediyorum.