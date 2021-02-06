Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi törende açıkladı: 2 ülkeden biri Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

En ileri teknolojiyle inşa edilen 517 metrelik bir köprüyü şehrimize kazandırdık. Artık yüksek standartlı ulaşım sağlanabilecektir. Bölgede ticaretin gelişmesinde katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Türkiye kalkınma mücadelesinin bedelini, geri kalmışlık ve fakirlik olarak ödemiştir. Kalkınma hamlelerinin önü darbelerle kesilmiştir. Hükumete geldiğimizde önceliklerimizin başında ülkemizi kalkındırmak vardı. Şehirlerimizi kısa sürede adeta şantiyeye çevirdik. 18 yılda Türkiye'nin çehresini değiştirdik.

Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için daha büyük projelere daha büyük yatırımlara yöneldik.

REKOR ÜSTÜNE REKOR

Koronavirüse rağmen, sanayimiz ve tarım üretimimiz rekor üstüne rekor kırıyor. Türkiye salgın sürecinden en az kayıpla çıkması ve hedef büyütmesinde böyle bir plan vardır. G20 ülkeleri arasında 2020'yi pozitif büyümeyle kapatacak iki ülkeden biri Türkiye'dir. Biz büyük projelere imza atarken, Türkiye'nin kalkınmasını istemeyenler, bu projelere karşı çıktı, saldırdı. Bu zihniyet eline fırsat geçse, şu yaptığımız köprüyü bitmeden durduracaktı. Yusufeli Barajı'nın gövde betonu da bitmek üzere. Orasıyla ilgili bir proje varsa şimdiden haberleri olsun.

MİLLETİMİZ BUGÜNE KADAR BUNLARA FIRSAT VERMEMİŞTİR

Salgında tüm ülkeler hastanelerini vatandaşlarına kapatırken, biz kurduğumuz güçlü alt yapı sayesinde bu süreci sorunsuz atlattık. Bu örnekleri her alana yaymak mümkündür. Milletimiz bugüne kadar bunlara fırsat vermemiştir.

Şimdi gözünü uzaya diken, yüksek teknolojiye diken, yapay zekaya diken, geleceği kucaklamaya diken bir Türkiye var. Ülkemizde eğitim öğretim devam edebilmişse kurduğumuz güçlü teknolojik altyapı sayesindedir. Ticaretimiz sınırlı bazı alanlar dışında işleyişini sürdürdü yeni açılımlara yöneldiyse kurduğumuz güçlü altyapı sayesindedir. Bu örnekleri aziz milletim savunma sanayiimizden ihracata kadar çeşitlendirmek mümkündür. Kazanımlara gözünü dikenlere bu güne kadar milletimiz fırsat vermemiştir bundan sonra da fırsat vermeyecektir. Allah'ın izniyle büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasının önünde durabilecek güç tanımıyoruz.