Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi törende açıkladı: Yerli otomobil müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuştu:

Dünyanın birçok noktasında ekonomiler durma noktasına gelmişken biz her gün yeni bir eseri ülkemize kazandırma heyecanını yaşıyoruz. Bugün de az önce Ankaramızın güney istikametinde ulaşımda büyük rahatlama yaşatacak yatırım bedeli 352 milyon lira olan projenin açılışını yaptık. Zor günler aynı zamanda eleme, elenme ayrışma günleridir. Bu günler milletimizin gerçek dostlarıyla sahtelerin tefrik edildiği zamanlardır. Bu süreçte herkes kimin ne olduğunu kime hizmet ettiğini görme fırsatını buluyor. Büyük ve güçlü Türkiye davamızla aramıza kimsenin girmesine müsaade etmeyeceğiz. Milletimizin desteği ve duası ile sürdürdüğümüz hizmet mücadelesini önümüzdeki dönem de devam ettireceğiz.

Bu sene özellikle enerji alanında müjdelerle dolu bereketli bir yıl yaşadık. Akdeniz ve Karadeniz'de yapılan sondaj sayısı 9'u buldu. Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Bunun için önce dünyanın en önemli sondaj ve sismik araştırma filolarından birini ülkemize kazandırdık. Sonra arama çalışmalarına başladık. 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfi ülkemiz için kırılma noktası olmuştur.

Bizim dönemimizde 70 yılda yapılan sondajın yaklaşık 2,5 katı iş ortaya çıkıraldı. Son 4 yılda 4,4 milyon metre sondaj gerçekleştirilerek bu alanda tarihi bir rekor kırıldı. 2017 yılında 2 uçakla havadan jeofizik çalışmalarını başlatarak 920 bin kilometrekarelik alanı taradık. Karadan yapılan eski yöntemlere göre 100 kat fazla hızla gerçekleştirdik. Toprağımızın üstünü nasıl boş bırakmıyorsak altındaki nimetlerden de istifade etmeye çalışıyoruz. Bilhassa ülkemizin en stratejik yeraltı kaynaklarından olan bor madenine özel önem veriyoruz. 2002'de 436 bin ton olan rafine bor ürünleri üretimimiz bu yıl yaklaşık 1,6 milyon tonu buldu. Bor ürünleri ihracatımız salgına rağmen 610 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde rafine bor ürünleri kurulu kapasitemizi de 2 milyon 753 bin tona yükselttik. İnşallah önümüzdeki dönemde bor minerallerinin kullanım yelpazesini daha da genişletmeyi planlıyoruz. Açılışını yaptığımız bu tesis çabalarımızın son örneğini teşkil ediyor.

Ülkemizdeki bor rezervleri lityum da içeriyor. Projemiz TOGG otomobilinin pillerinde kullanılacak lityumun da buradan temin edilmesini planlıyoruz. Tablet, dizüstü bilgisayar olmak üzere tüm mobil cihazların bataryasında da bu lityum kullanılacaktır. Yatırım sayesinde geri dönüşüm odaklı insan ve çevre sağlığına duyarlı modelle sıvı atığın yüzde 90'ınını yeniden kazanmayı hedefliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

357 milyon liralık bu yatırımın hayata geçirilmesinde emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Bu proje ile İstikbal Harbimizin yönetildiği Ankara'ya yeni bir nefes borusu daha açıyoruz. Ankara Başkent sıfatıyla tüm önemli karayolu ağlarının kavşak konumunda bulunan bir şehirdir. Çevresi gecekondularla kuşatılmış bu şehre gerçek bir başkent görünümü kazandırmak için çok çalıştık. Bundan sonraki süreçte de her ne kadar belediye başkanlığı noktasında farklı bir konumdaysak da merkezi yönetim olarak bunları aynen devam ettireceğiz.

Daha önce açtığımız, Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya hızlı tren hatları ile yakında açacağımız Ankara-Sivas hızlı tren hattı yatırımların bazılarıdır.

Ankara'dan hangi istikamete doğru giderseniz gidin bölünmüş yollarıyla hızlı ve konforlu seyahat imkanı sunduk. Şehir içinde de, çok sayıda yol ve metro projesini şehrimize kazandırdık. Bu projelere karşı nasıl direnişler sergilendiğini daha dün gibi hatırlıyoruz. Halkçılık adına halk düşmanlığı peşinde koşanlara rağmen Ankara'yı da güzelleştirdik.

İPİNİ PAZARA ÇIKARMAKTA KARARLAYIZ

Ne geçmişlerinde ne de bugünlerinde ülkenin hayrına yaptıkları hiçbir hayırları başarıları olmayanları milletimiz gayet iyi tanıyor. Hizmet edenlerin üzerine iftira ile saldıran kendi içlerindeki taciz, tecavüz ve hırsızlık furyasını görmezden gelenlerin ipini pazara çıkarmakta kararlayız. Bu kokuşmuşluğun milletimizden kaçırılmasına izin vermeyeceğiz. En büyük şerefin milletimize eser kazandırma inancıyla gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz.

Biz Türkiye'yi her alanda projelerle donatırken birileri çıkıp bunca yatırıma ne gerek var diyordu. İstanbul'daki yeni havalimanımızı inşa ederken envai çeşit yalanla ortalığı bulandırmaya çalışıyorlardı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün inşasını engellemek için atmadıkları takla kalmadı. Bizim yaptığımız yolların ne işe yaradığını öğrenmek istiyorlarsa gitsinler sevdiklerine kavuşmak için direksiyon başına geçen vatandaşıma sorsunlar. Hizmete açtığımız hastanelerin ne işe yaradığını gitsinler orada tedavi gören hastalara, orada görev yapan sağlık görevlilerine sorsunlar.

Karadeniz'de bulduğumuz gaza bile sevinemeyecek kadar ülkesinden kopmuş sefil bir zihniyetten bahsediyoruz.

ÜRKİYE BU ANLAYIŞA RAĞMEN 2023 HEDEFİNE ULAŞACAKTIR

Barajların ne işe yaradığını gitsinler evindeki musluğundan her açtığında tertemiz su akan vatandaşımıza sorsunlar. Karadeniz'de bulduğumuz doğal gaza sevinemeyecek kadar sefil bir zihniyetten bahsediyoruz. 2 yıl sonra altın madenimizi Söğüt'te çıkardığımızı görecekler. Orada da renk körüyüz diyebilirler. Türkiye bu anlayışa rağmen 2023 hedefine ulaşacaktır.

18 yılda ülkemize kazandırdığımız eserlerin ve hizmetlerin anlamını salgın döneminde daha iyi görüyoruz. Dünya koronavirüs salgını ile başlayan sağlık krizinin daha derin ekonomik ve siyasi sarsıntılara evirildiği bir süreçten geçiyor. Türkiye bu döneme altyapı bakımından gelişmiş, siyasi olarak güçlü, ekonomik olarak hazırlıklı olduğu bir dönemde yakalanmıştır. Bunca yıldır devreye sokulan vesayet, darbe, suni kriz senaryolarının önümüze takoz olarak koyulma senaryoları işe yaramamıştır. Her sınamadan alnımızın akıyla çıktık. Ok yaydan çıkmıştır ve hedefine doğru ilerlemektedir. Türkiye yeni küresel mimaride siyasi ve ekonomik olarak hak ettiğini mutlaka alacaktır. Tüm hesaplarımızı buna göre yapıyoruz. Bölgemizde ve dünyada yaşanan her gelişme Türkiye'nin gücünü ve önemini göstermektedir.