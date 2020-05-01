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HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede tedavi gören hastalarla görüştü
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01.05.2020 - 15:58 |

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede tedavi gören hastalarla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören hastalar ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede tedavi gören hastalarla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören hastalarla görüştü. Video konferans yöntemiyle görüşme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan hastalara tek tek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi; 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören hastalar ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede tedavi gören hastalarla görüştü

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede tedavi gören hastalarla görüştü

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede tedavi gören hastalarla görüştü

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede tedavi gören hastalarla görüştü

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