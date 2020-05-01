01.05.2020 - 15:58 |
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede tedavi gören hastalarla görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören hastalar ile video konferans yöntemiyle görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören hastalarla görüştü. Video konferans yöntemiyle görüşme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan hastalara tek tek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi;
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören hastalar ile video konferans yöntemiyle görüştü.
Hindistan'da yasağa uymayan halk polise saldırıp taş atarak kovaladıSon dakika - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan Hindistan'da halk, polisi taş ve sopa ile kovaladı. O anlar Hindistan'ın koronavirüs vakalarının yüzde 75?ini oluşturan ve kırmızı bölge ilan edilen Howrah'ta yaşanan olay bir semt sakini tarafından kaydedildi.