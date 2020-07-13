13.07.2020 - 14:02 | | DHA
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü
Son dakika gelen habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. Erdoğan-Putin görüşmesinde Libya ve Suriye’deki gelişmeler ile bölgesel konular ele alındı.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ve Kovid-19 salgınıyla mücadelede iş birliği hususlarının ele alındığı görüşmede ayrıca Libya ve Suriye’deki gelişmeler ile bölgesel meseleler değerlendirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinin yanı sıra bölgesel barış, güvenlik ve istikrar için eş güdümü sürdürme konusunda mutabık kalmışlardır" denildi.
Saldırıya uğrayan kurye kendini kaskıyla böyle savundu!Son dakika haberine göre Tuzla’da bir siteye sipariş götüren moto kurye, çıkış kapısından siteye girmeye çalışan site sakininin aracına yol vermesine rağmen çıkan tartışmada saldırıya uğradı. Şahsın tokatlı saldırısına bir süre maruz kalan moto kurye, kaskı ile karşısındakine vurarak kendisini savundu. Kuryenin tokatlanarak dövüldüğü ve kendisini savunduğu anlar kameraya anbean yansıdı.