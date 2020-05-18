Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni corona virüs tedbirlerini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

İçişişleri Bakanlığımız tarafından oluşturulan Vefa Destek Gruplarına yapılan saldırı farklı araçlarla olsa da aynı gayeye yöneliktir.

Milletvekili pazarı kurmaktan terör örgütleri ile ittifaka her türlü kepazeliği sergileyenler için yolun sonu görünmüştür.

Siyasette kurdukları ittifakı sahada devlete saldırmak üzere genişletenlerin hesabını milletimiz sandıkta görecek

Ülkenin ortak değerlerini istismar edenlerin foyaları birer birer ortaya çıkıyor.

Salgın döneminde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız başta olmak üzere milletimize hizmet etmek için gece gündüz çalışan Vefa Destek Grubumuza teşekkür ediyorum.

Bu haftaki kabine toplantımızın en önemli konusu bir süredir olduğu gibi corona virüs salgınıyla ilgili gelişmelerdir.

Salgın tehdidinin tamamen ortadan kalkması sorunun tüm dünyada çözümüyle mümkündür.

Bazı ülkelerde salgın daha yeni hız kazanmıştır. Türkiye olarak yıllarca sınırlarımızı dışarıya tamamen kapatıp günlük hayatı tamamen durdurup salgının bitişini bekleyemeyiz.

Ne ülkemizde ne de dünyada artık hiçbir şey birkaç ay öncesi gibi olmayacaktır.

Diğer insanlarla temasımızı olan her yerde maske kullanmayı alışkanlık haline getireceğiz, insanlarla aramızda fiziki mesafe bırakmaya özen göstereceğiz.

Tedbir öncelikli yeni dönemi kontrollü sosyal hayat olarak tanımlıyoruz.

Son 2 ayda elde ettiğimiz tecrübeler sayesinde salgına karşı ciddi birikime sahip olduk.

Sağlık hizmetleri ve temizlik malzemeleri konusunda hamdolsun ülkemizde hiçbir sıkıntı yoktur.

Hastanelerimizde tedavi gören vaka sayısı oldukça düşük düzeydedir. Hizmete açtığımız, açmak üzere olduğumuz hastane ve personelle sağlık altyapımızı daha da güçlendiriyoruz. Başakşehir Hastanesi'ni Japonya Başbakanı ile perşembe günü açıyoruz. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak ismini belirledik. Çam bizi Sakura Japonyay'ı temsil etmesini istedik.

Yeşilköy ve Sancaktepe'deki hastaneler tamamlanmak üzere artık koronavirüs ve ya benzere salgın hastalıklara karşı eskisinden daha hazırlıklı durumdayız.

Normalleşme takvimini adım adım hayata geçiriyoruz.

YENİ NORMALLEŞME ADIMLARI

Tüm sektörlerde ilgili normalleşme planının hayata geçirilmesinde dikkat edilecek hususları gösteren rehberler yayınlandı.

Arife gününden bayramın son gününe kadar 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

15 ilimiz için geçerli olan seyahat kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı.

29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz.

Cemaatle namazı yine kurallar içinde ifa edeceğiz

Eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı eylül ayında başlayacak.

Bu hafta çarşamba ve cuma günleri gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması yine devam edecek.

Açık cezaevlerinde olup da salgın sebebiyle izne gönderilmiş bulunan 60 bin mahkumun mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır.

Bayramdan sonra inşallah DSİ'nin ülkemizin birçok yerindeki barajlarının açılışlarını yapacağız.

Yargı başta olmak üzere pek çok alanla ilgili reform hazırlıkları kesintisiz devam ediyor.

Ülkemizden yurt dışına döviz kaçıranlarla ilgi asla merhametimiz olmayacaktır.

Yeni dönemde büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını hızla tamamlayacağız

Kars Kağızman'da bir askerimiz şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Yarın saat 19.19'da ülkemizde tüm stadyumlar ışıklandırılarak seslendirme cihazlarından İstiklal Marşı yayını yapılacaktır