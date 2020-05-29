29.05.2020 - 01:10 |
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki ırkçı cinayete tepki
Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki ırkçı cinayet ile ilgili, "Irkçı yaklaşım hepimizi üzdü. İnsanlık dışı bu zihniyeti kınıyorum." ifadelerini kullandı.
İzmir'de bıçaklı saldırıİzmir'in Bornova ilçesinde Volkan Kaplan (38), evine gelen H.O. ve S.G. ile görüşmek üzere kapının önüne çıktı. Kısa sürede taraflar arasında çıkan kavgada vücuduna aldığı 14 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Kaplan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliler ise yakalandı.