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19.11.2020 - 12:40 | | AA

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Kekeç'in kabrine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Ahmet Kekeç'in Eyüpsultan Haziresi'ndeki kabrini ziyaret etti.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Kekeç'in kabrine ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Eyüp Sultan Mezarlığı'na gitti. Burada Ahmet Kekeç'in kabrini ziyaret eden ve dua okuyan Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Daha önce iki kez kanser tedavisi gören Kekeç, 14 Kasım'da hayatını kaybetmişti.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan Ahmet Kekeçin kabrine ziyaret

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