21.06.2020 - 15:33 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü paylaşımı
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Babalar Günü paylaşımında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi;
Çocukları, aileleri, ülkeleri için gece gündüz demeden çalışan, evlatları olmaktan her zaman gurur duyduğumuz ilk kahramanlarımızın Babalar Günü’nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yâd ediyorum.