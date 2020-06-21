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21.06.2020 - 15:33 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü paylaşımı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Babalar Günü paylaşımında bulundu.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi;

Çocukları, aileleri, ülkeleri için gece gündüz demeden çalışan, evlatları olmaktan her zaman gurur duyduğumuz ilk kahramanlarımızın Babalar Günü’nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yâd ediyorum.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan Babalar Günü paylaşımı

Komandolarımız 40 kiloluk çantalarla operasyon için sınır ötesine geçtiSon dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, komandoların, dün akşam 40 kiloluk çantalarının hazırlıklarını yapıp, Pençe Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçtiğini duyurdu.
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