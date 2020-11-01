01.11.2020 - 13:44 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burhan Kuzu mesajı
AK Parti kurucularından Burhan Kuzu'nun ölümü sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şöyle dedi;
Bugün vefat haberini üzüntüyle aldığımız, AK Parti’mizin kurucularından, değerli yol arkadaşım Burhan Kuzu hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.
Rabbimden koronavirüs tedavisi gören tüm hastalarımıza acil şifalar temenni ediyorum.