Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net Kırım mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Türkiye ile Ukrayna arasında önemli adımları, az önce atmış olduğumuz imzayla gerçekleştirdik.

Bugün değerli dostumla önce ikili sonra heyetler arası yapılan görüşmelerde ikili ilişkilerimizdeki konuları detaylıca ele aldık.

Yatırımların artırılmasıyla ekonomik ve ticari iş birliğimizi yeni seviyelere taşıma yönündeki irademizi teyit ettik

Kiev'i ziyaretimizde de ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmak gibi bir hedef belirlemiştik. Serbest ticaret anlaşması müzakereleri için hemfikiriz.

Salgına rağmen 500 binden fazla Ukraynalı misafiri ağırladık.

FETÖ ve diğer terör örgütleriyle ortak mücadelemizde eşgüdümümüzü güçlendirme hususunda mutabıkız.

Ukrayna'yı bölgede kritik bir ülke olarak görüyoruz, Kırım dahil toprak bütünlüğünü destekliyoruz.

Türkiye Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır. Kırım Tatarı kardeşlerimize desteğimiz devam edecektir.

Ukrayna'nın egemenliğini Kırım dahil toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini hep destekledik destekleyeceğiz.

27 Temmuz'dan boyuna sürdürülen ateşkesin devamını temenni ediyoruz.

Bölgemizin barış ve istikrarı adına elimizden gelen desteği göstermeye hazırız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından Devlet Nişanı takdim edildi.

ZELENSKİ'NIN AÇIKLAMALARI

Diyaloğumuz dinamik bir şekilde sürüyor. Hiçbir virüs aramızdaki dostluğa engel olamaz. Ukrayna ve Türkiye stratejik ortaklığını geliştirmeye ve karşılıklı çıkarların olduğu her alanda hazırlar. Türkiye'nin Ukrayna'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği destek bizim için çok önemlidir.

İşgal altındaki Kırım'da insan haklarının korunmasını sağlamak için BM Genel Kurulu'nun 75. oturum çerçevesinde yakın işbirliği içerisinde çalışacağız. Türkiye'yi Kırımlıların haklarını korumak ve işgalden kurtarmak için uluslararası ortakları birleştirme amacı olan Kırım projesine davet ettim. Bu projeyi desteklemeye ve orada aktif bir şekilde rol almaya hazır olduğunuz için minnettarım.