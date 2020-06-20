20.06.2020 - 17:56 | | DHA
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Mülteciler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Dünya Mülteciler Günü mesajı yayınladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Türkiye olarak inancına, diline, kökenine bakmadan tüm mazlum ve mağdurlara sahip çıkmayı, onların uluslararası alandaki sesi olmayı sürdüreceğiz. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde topraklarından zorla alıkonulan mülteci kardeşlerimi ülkem ve milletim adına selamlıyorum." ifadelerine yer verdi.