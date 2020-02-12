Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: Kimsenin gücü yetmeyecek!

Son dakika haberi I Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Maraşlıların 12 Şubat 1920 tarihinde kazandıkları zaferle işgalcilerin Anadolu'da barınamayacakları ilan edildi. Tarih sayfalarına "kendi kendini kurtaran şehir" olarak geçmiştir.

Bundan bin kısır yıl önce yine destansı mücadeleyi Bizansa karşı veren Maraş halkı dönemin şairlerine kendini hayran bırakmıştır.

Çanakkale'de vatanı savunurken omuz omuza çarpışan bu milletin kardeşliğini bozmaya kimsenin gücü Allah'ın izniyle yetmeyecektir.

Bizim davamız senlik, benlik davası değil. İstiklal ve istikbal davasıdır. Biz bir oldukça hedeflerimize ulaşmayı engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Türkiye'nin yıldızı hep yükselecektir.

Her alanda kurduğumuz alt yapı sayesinde Kahramanmaraş bize güç veriyor.

Eğitimde 6 bine yakın derslik yaparak evlatlarımızı geleceğe güzel şekilde hazırlama gayreti içinde olduk.

Şehirdeki 4 bin 378 riskli binaların yıkımını geliştirdik.

Hızlı tren hattını tamamladığımızda Kahramanmaraş Gaziantep arası 53 dakika olacak.

İlçelerdeki içme suyu sorununu çözmek için 74 km uzunluğunda isale hattı inşa ediyoruz.

Dün dedeleri arkalarına bakmadan kaçanlar bugün bizimle ilgili hayaller kurmaya başladılar. Ülkemizin bir süredir maruz kaldığı saldırıları, bir asır önceki hayallerini yeniden tedavüle koyma çabalarıdır. Derslerini her fırsatta veriyoruz. Hem sahada hem masada yürütülen sinsi faaliyetlerin hiçbirinde amacına ulaşamayacaklardır. Bu sinsi faaliyetlerden biri geçtiğimiz gün AP'de yaşandı. Kırmızı bültenle aranan bölücü teröristler misafir edilip konuşturuldu. HDP ve Saadet Partisi vekilleri de yer almışlardır. Şimdi biz bu vekillere ve partilere karşı işlem yapsak ortalığı ayağa kaldırırlar.

Yine geçtiğimiz haftalarda Belçika'da terör örgütünü destekleyen nitelikte karar alındı. Kendi yargı organının kararlarına uymayan bir AB'nin ne güvenilirliği, ne de itibarı kalır. Bugün teröristlere kucak açanlar yarın aynı dert onlara çöreklendiğinde karşılarında dert anlatacak kimseyi bulamazlar. AB'yi terör karşısında ilkeli bir tutum sergilemeye davet ediyorum. AP, AİHM'in kararına açıkça aykırı bir tutum içindedir. Belçika Mahkemesi terör örgütünü destekleyen bir karar aldı. Bu AB'nin samimiyetsizliğini gösteriyor. Buradan AB'yi ve Avrupa ülkelerini terör karşısında bir kez daha ilkeli ve onurlu bir duruş sergilemelerini davet ediyorum.

Akdeniz sahillerimizin güvenliği Libya'daki mücadelemizin başarısından geçiyor.

Kafaları ve kalpleri kendi kısır siyasi çıkarları için çalışanlar, elbette bu büyük mücadelenin anlamını kavrayamıyor. Dünyada bu kadar kısa sürede böylesine saldırı yapılan ve dik durubilen başka ülke ve toplum yoktur. Ne yaparsanız yapın Türkiye 2023 hedeflerine Allah'ın izniyle ulaşacaktır.

Esaret zincirinin ellerine, ayaklarına, boğazına takılmasına rıza göstermektense haysiyetiyle ölen bir milleti kimse durduramaz. Dökülen her damla kanımız alnımızdan düşen her terimiz kararlılığımızı biraz daha perçinliyor. Kararlılığımızdan gözleri korkanlar giderek daha pervasızca üzerimize geliyor

"Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları"na katılmak üzere kente gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile bir araya geldi. İkizler Erdoğan'a terlik hediye etti.