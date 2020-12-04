Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

(Kılıçdaroğlu'na tazminat davası)

Şu anda Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan bir kişi olarak her şeyden önce her şeyden önce eleştiri değil hakaret seviyesine çıkan ifadeleriyle hukuk içinde tabi ki bu kişiye gerekli hesap sorulmalıdır. Nitekim avukatlarım da şu anda hukuk dairesinde gereken neyse bunun hesabını bu şahsa soruyorlar. Olay budur. Çünkü edep denilen bir şey var. Haddini bilmesi lazım. Bu ülkede Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanlığı makamına nasıl konuşulur, nasıl mesajlar verilmesi gerekir, bunu bilmesi lazım.

CHP'nin şirazesi kaybolmuştur. İstikametini kaybetmiştir.

(Türkiye'de ilk aşı 11 Aralık'ta)

Uğur Bey ile bende bakanımız da görüştü. Çin'in dışında Rusya ile de görüşmeler var. Benim de aşı olmam konusunda herhangi bir sıkıntım söz konusu değil. Sağlık söz konusudur. Ne gerekiyorsa yapmak zorundayız.

(Fransa'ya Dağlık Karabağ tepkisi)

Macron belasından Fransa kurtulsun. Çok seviyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler. Bu topraklar Karabağ Azerbaycanlı kardeşlerimizin topraklarıdır. İşgal altında olduğunu ABD'de, Rusya'da kabul ediyor. Salı günü nasip olursa bende oradaki törenlere inşallah eşimle beraber katılacağım.

(Kadir Topbaş'ın sağlık durumu)

Bu sabah oğlu ile görüştüm. Şu anda daha iyiye gidiyor dedi. Maalesef bir sıkıntılı dönemi atlattı. 15-16 gün önce kendisiyle görüştüğümde durum böyle değildi. Sonrasında olumsuz bir hava esti. Temenni ederiz ki yoğun bakımdan bir an önce çıkar. Duadayız."