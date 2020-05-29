Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul’un Fethi mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı ve İstanbul'un bazı tarihi yapılarının görsellerinin de yer aldığı paylaşımında, “Tarihin en muhteşem zaferlerinden biri olan, bir çağ kapatıp bir başka çağ açan İstanbul’un Fethi’nin 567. yıl dönümünü tebrik ediyorum.

Fatih Sultan Mehmed Han başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmetle, hürmetle yâd ediyorum.” ifadelerini kullandı.