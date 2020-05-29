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HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul’un Fethi mesajı!
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29.05.2020 - 15:00 |

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul’un Fethi mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından İstanbul'un Fethi mesajı yayınladı.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul’un Fethi mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı ve  İstanbul'un bazı tarihi yapılarının görsellerinin de yer aldığı paylaşımında, “Tarihin en muhteşem zaferlerinden biri olan, bir çağ kapatıp bir başka çağ açan İstanbul’un Fethi’nin 567. yıl dönümünü tebrik ediyorum.

Fatih Sultan Mehmed Han başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmetle, hürmetle yâd ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul’un Fethi mesajı

Camilerde 74 gün sonra ilk Cuma namazı kılındıCorona virüs salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta cemaatle namaza kapatılan camiler bugün cuma namazıyla birlikte açıldı. Camilerin yanı sıra meydan ve stadyumlar başta olmak üzere açık alanlarda da kılınıyor.
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