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10.11.2020 - 18:35 | | AA

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'a tebrik mesajı

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanABD Başkanı seçilen Joe Biden'a tebrik mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Ülkelerimiz arasındaki güçlü iş birliği ve müttefiklik bağının, dünya barışına hayati katkılar sunmaya devam edeceğine inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'a tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, seçim sonuçlarının dost ve müttefik Amerika Birleşik Devletleri halkı için hayırlı olmasını diledi.

"Başkan Yardımcılığınız sırasında da birçok vesileyle görüştüğümüz gibi, Türkiye-ABD ilişkileri köklü temellere dayanan stratejik bir nitelik taşımaktadır." ifadesini kullanan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Günümüzde küresel ve bölgesel düzeyde karşılaştığımız sınamalar, ortak çıkarlar ve değerlere dayalı bu ilişkilerimizi daha da geliştirmemizi ve güçlendirmemizi gerekli kılmaktadır. Önümüzdeki dönemde ABD yönetimiyle bu doğrultuda yakın çalışma hususundaki kararlılığımızı tekrarlıyor, ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliği ve müttefiklik bağının bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de dünya barışına hayati katkılar sunmaya devam edeceğine inanıyorum. Seçim başarınızı tebrik ediyor, Amerika Birleşik Devletleri halkının barış ve refahı için en içten dileklerimi iletiyorum."

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan Joe Bidena tebrik mesajı

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