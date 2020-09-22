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22.09.2020 - 10:57 | | AA

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile gerçekleştireceği video konferansının bugün saat 14.00'te gerçekleştirileceği bildirildi.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşecek.

Alınan bilgiye göre Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile gerçekleştireceği video konferans, bugün saat 14.00'te başlayacak.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulunacak.

 

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