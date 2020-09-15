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15.09.2020 - 21:34 | | AA

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüştü.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşmeler

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Borisov görüşmesinde, ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik adımlar ele alındı ve bölgesel meseleler değerlendirildi.

İTALYA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Conte görüşmesinde, Türkiye-İtalya ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı.

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