Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem Ayı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



Muharrem ayı ile Aşure Günü'nün milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehadetlerinin 1381. sene-i devriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamberimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle, hürmetle yâd ediyorum.





Muharrem ayı ile Aşure Günü'nün milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum.



Şehadetlerinin 1381. sene-i devriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamberimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle, hürmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/NjHAJOWbld — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 29, 2020