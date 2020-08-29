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29.08.2020 - 19:29 |

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem Ayı mesajı

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem Ayı için sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem Ayı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Muharrem ayı ile Aşure Günü'nün milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehadetlerinin 1381. sene-i devriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamberimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle, hürmetle yâd ediyorum.

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