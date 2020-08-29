29.08.2020 - 19:29 |
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem Ayı mesajı
Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem Ayı için sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Muharrem ayı ile Aşure Günü'nün milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehadetlerinin 1381. sene-i devriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamberimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle, hürmetle yâd ediyorum.
Muharrem ayı ile Aşure Günü'nün milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 29, 2020
Şehadetlerinin 1381. sene-i devriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamberimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle, hürmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/NjHAJOWbld