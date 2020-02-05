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05.02.2020 - 17:13 |

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale Delice'de vatandaşlara hitap ediyor.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bugün, Delice'ye verdiğim söz vardı, şükran borcumuzu ödemek için geldik. Delice 31 Mart seçimlerinde yüzde 85,5 ile AK Parti dedi. Gönül belediyeciliğine rekor düzeyde destek verdi. Delice bu ferasetiyle 83 milyonun tamamına da örnek oldu. 31 mart seçimlerinin Türkiye şampiyonu Delice'ye teşekkür ediyorum. Bu ara bol bol yurt dışı seyahatler var. Şimdi sizinle bir başka final yapıyoruz. Sizden gördüğüm bu ilgi alaka ile insan yorulur mu? Bizim yol arkadaşlığımız uzun sürecek. Oylarıyla Cumhur İttifakı'nı zirveye taşıyan MHP'li kardeşlerimize de teşekkür ediyorum.

Eğitimden sağlığa adaletten emniyete ulaşımdan enerjiye kadar her alanda büyük Türkiye'yi güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz. Bizim siyasetimizde Türkiye'yi kutuplara ayırmak, bölgelere ayırmak, kamplaştırmak, dışlamak yok. Bizim siyasetimizden milletimizi hor görmek de yok.

83 milyonun her ferdini kucaklıyoruz. 

(Van'daki çığ faciası)

Bakın Van'dan aldığımız haber ortada. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun inşallah. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. 

Dikkat edin aynı çevrede binlerce kilometre öteden gelip Suriye'yi kan gölüne çevirenleri sorgulamıyor. 

Biz sözü dinlenen bir ülke bırakmanın derdindeyiz. Son 17 yılda Türkiye'ye tarihi nitelikte reformlar kazandırdık.

Kırıkkale eski rakamıyla 13 katrilyon. 

Çığ altından kurtarılan AFAD İl Müdürü dehşeti anlattı!Van Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Osman Uçar, yaralı olarak kurtulduğu ikinci çığ faciasında yaşadığı dehşeti anlattı.
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