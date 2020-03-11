Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi I Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Cumhur İttifakı olarak ülkemize kazandırdığımız yeni yönetim sistemi her geçen gün daha iyi oturuyor. Şu ana kadar 181 ilçe kongremizi bitirdik. AK Parti her durumda geleceğin de partisi olduğunu ispatlıyor.

Türkiye'de ülkemizin her meselesinde ülkemizin karşısında yer alan bir kesim var.

Bölücü örgütün güdümündeki parti ile kurduğu ittifakı artık gizlemeyen CHP, İstiklal Marşı'na katılmayı kesti.

CHP kasıtlıbir şekilde kutuplaştırmayı derinleştirerek çok tehlikeli bir oyun oynuyor. Milli iradenin tecelli ettiği Meclis kürsüsünü sinsi ve kirli oyunlarına alet ediyorlar. Tek bir kare tek bir kelime üzerinden gerçek olmayan slogan üretenleri üzüntüyle seyrediyoruz.

Eski Türkiye ile bugünü karşılaştırma imkanına sahip olan kuşaklar günümüz Türkiye'sinin anlamını biliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını gerçekleştirme şerefi bu kadrolara aittir.

Her deprem haberi bize ülkemizin yüzleştiği potansiyel tehdidi bir kez daha hatırlatıyor.

Yeni diye ortaya sürülen her sözde oluşum sadece AK Parti'ye duyulan ihtiyacı ortaya koyuyor başka bir işe yaramıyor. AK Parti eski Türkiye'nin partisi değil devamlı hücrelerini yenileyen ve ufku olan bir parti. Aynı kadrolarla yürümeye mecbur da mahkum da değiliz. Kentsel dönüşüm projelerine büyük önem veriyoruz.

İstanbul başta olmak üzere ülkemizin her yerinde bina alt yapımızda radikal değişikliklere gitmek zorundayız. Yatay mimari esasına göre dönüşüm için tüm tarafların fedakarlık yapması gerekiyor. Konunun tüm tarafları bu yükü paylaşmalı.